﻿美抗疫D-Day 醫護率先接種疫苗

美國食品及藥物管理局日前通過授權，緊急使用美國藥廠輝瑞及德國生物科技公司BioNTech聯合研發的新冠肺炎疫苗，預計於當地周日起出貨，周一供醫護人員急緊接種。聯邦政府疫苗分發計劃「曲速行動」（Operation Warp Speed）的首席運營官、陸軍四星上將佩爾納（見圖）以二次大戰一九四四年六月六日，盟軍登陸法國諾曼第的反攻日（D-day），比喻這一次疫苗的運送行動，並強調這是「結束（抗疫）戰事」的開始。



佩爾納形容：「D-day是結束二戰的開始，也是我們今天的情況。」他指，疫苗會由透過運輸公司及聯邦快遞，在周日送到美國全國近一百五十個地點，負責運送的貨車會陸續開出，料周一可供給醫護人員接種。同時，當局周二及周三會向另外四百多個地點運送疫苗，預料首批疫苗有約三百萬劑。他指，注射大行動需時數個月，除了醫護及養老院舍的老人外，當局其後將決定各地人員的接種順序。