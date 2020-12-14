﻿東頭邨派樽 居民：唔驚得咁多

黃大仙東頭邨貴東樓至少有七人確診新冠肺炎，當局昨天起一連兩日向邨民派發檢測樣本瓶，展開大型檢測，明日將收回樣本。有居民說，現時多區均出現群組爆發，坦言：「唔驚得咁多」，亦有人擔心大樓的喉管出現老化問題，恐怕較易散播病毒，唯有靠自己加強注重住所衞生。



衞生防護中心已派發合共約二千個樣本瓶，供六百戶貴東樓居民領取。有居民昨早排隊，向管理處職員登記所住單位及住戶人數。有居民稱，大廈內的衞生情況一般，不時見到有人隨處扔口罩，另亦有不少住戶直接把一袋袋的垃圾放在走廊。



住在高層單位的麥女士擔心大廈的喉管設計會有病毒散播風險，會加強單位清潔及留意個人衞生；亦有居民坦言「話唔驚就呃你嘅」，又指應進行強制檢測，消除市民的疑慮。