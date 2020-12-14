﻿81歲婦疑病發倒斃寓所 精神病女兒伴屍昏迷死

一對母女昨日中午被發現倒臥在屯門兆康苑一單位內，年約八十多歲的母親當場證實死亡，五十多歲的女兒昏迷送院搶救，惜同告不治。警方懷疑老婦病發已死去多日，患有精神的女兒伴屍多日卻未有求救，二人死因仍有待驗屍確定。



現場為屯門兆康苑兆暉閣，由於單位反鎖無人應門，數日來更傳出異味，保安員曾通知女戶主的長子。直至昨日中午，長子登門探訪但沒人應門，保安員及他於是報警求助。警員接報後，消防員到場破門入內，發現一對母女倒臥屋內。



案中的八十一歲老婦當場證實不治，其五十三歲女兒昏迷，兩人分別倒臥客廳及睡房，女兒送屯門醫院搶救，最終不治；消息稱由於她在送院時出現發燒症狀，因此其屍體需作進一步檢驗。死者兒子及親友昨傍晚在大廈外燒香燭祭；他向傳媒透露，母親自一九八四年開始便居於兆康苑，兩母女感情良好。



隱蔽家庭與鄰居無交往



警方經初步調查，八十一歲母親疑病發死亡，女兒伴屍多日，終因發出屍臭而揭發事件。警方在現場未有發現遺書，案件列屍體發現及送院時死亡處理。而女兒死亡原因是否涉及飢餓或發病，有待調查。消息指，女死者原與一子一女同住，兒子其後搬出，只剩母女二人同住。女兒患有精神病逾十年，目前無接受治療，近年病情轉壞，自言自語無法與人溝通。



當區區議員陳樹英對這宗悲劇表示感到難過，她指涉事住戶似是一個「隱蔽家庭」，兩母女居住多年，但與鄰居並無交往，可能因此遇有情緒困擾或生活難題，亦不尋求協助，以至發生悲劇。她已要求社署跟進事件。







