﻿違防疫令兩日發67告票 長毛阿牛除罩吸煙罰萬元

政府自上周五將違反限聚令、口罩令等規例的定額罰款，由二千元「加辣」至五千元。警方表示，在新罰則生效後首天及翌日（本月十一至十二日），共發出六十七張定額罰款告票，當中限聚令及口罩令分別佔五十九張及八張，暫未有人被檢控。



根據警方數字，警方兩日在指明公眾地方和公共交通，就口罩令報告及巡查了二百五十七次，限聚令報告及巡查了三百六十九次，另分別勸喻或警告了六十九次及六十四次。



其中社民連前立法會議員梁國雄（長毛）及東區區議員曾健成（阿牛），前日便因在長沙灣英華街吸煙而未有妥善佩戴口罩，涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》，遭警員發出定額罰款通知書。



另外，政務司司長張建宗昨亦強調絕不容忍違規行為，截至本月十一日，共有八十二人因違反檢疫令被法庭定罪，被判監禁最多三個月或罰款一萬五千元不等。