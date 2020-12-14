﻿張建宗透露政府研支援疫下重創行業

政府因應疫情進一步收緊防疫措施。政務司司長張建宗昨日表明，收緊社交距離的防疫措施有可能需要持續一段時間，政府會研究如何向受有關措施重創的行業提供進一步支援，尤其是被勒令停業的處所，政府會盡快公佈詳情。



張建宗昨日在網誌指出，市民在這非常時期，應暫停社交活動和家庭聚餐。



陳茂波說在編制來年的財政預算案時更須為公共資源的運用釐訂先後緩急，涉及防疫抗疫工作的資源會全力配備，對於因為防控措施而被要求暫時關閉或限制營業的處所，利用公共資源提供一定支援是情理之中，但只是杯水車薪，終非長久之計。



他指必須保留財政實力，以應付不時之需，政府無意追求財政儲備的不斷累積，公共理財原則是「應使則使」、「短長期兼顧」。