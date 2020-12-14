﻿政情內望——特首急宣佈購疫苗有內情

美國有個特朗普，香港有個林鄭月娥，他們有一個共通點，就是自信心爆棚，再加上死不認錯。



特首林鄭原定上周到北京述職，後來推遲了。特首之前對採購疫苗的進展諱莫如深，想等訪京之後才公佈攞分，怎料訪京之行推遲了，加上遇到社會上大量批評，唯有開記者會公佈採購到疫苗的消息。



斷估特首上京之行被推遲的原因，可能有幾個：一、阿爺沒有空見她。二、阿爺對她無言以對，香港抗疫搞到如今的狀況，讚她不是，彈她也不是。三、香港在中央眼中已成為疫區，特首上京免隔離十四日，最高領導人見她，會不會感染病毒？



特首最近接受傳媒訪問，話她的自信心也一度受損，但現時已經回復信心。特首信心「返來了」，就大力反對全民強制檢測，估計亦有幾個原因：



第一，特首覺得全民檢測是內地的一套做法，她自己的內心已十分抗拒。



第二，估計香港人會抗拒全民檢測，所以就對中央的建議作耳邊風。中央叫香港做全民檢測，回應急速爆發的疫情，特首和四個本地抗疫專家開會時就講：她自己反對全民檢測，內地抗疫專家鍾南山叫香港做全民檢測，你們不要聽，你們也要出去反對全民檢測。



特首自我感覺「返來了」，在她強權之下，就要叫四個本地抗疫專家屈服了。



第三，特首將香港和歐美國家比較，自己覺得已經做得很好了，所以根本不需強迫市民做全民檢測。



睇完特首這樣領導香港抗疫，的確有「無語」的感覺。如今全世界抗疫最成功的是中國，最失敗的是不跟中國方式做的美國，美國單日確診超過二十三萬人，大量人民死亡。香港的特首，的確和美國的總統相映成趣，兩人的性格都是極度自我中心，不聽人勸告，自把自為。



香港抗疫失敗，特首渾然不覺，社會各界希望香港跟內地做全民檢測來自救，特首見到無論愛國媒體、建制派也和反對派一樣批評她，就以為自己受到政治迫害。其實說穿了很簡單，特首剛愎自用，抗疫失敗，就是各方批評的原因，不要諗得太複雜，根本無人迫害她。



特首接受傳媒訪問時講到，她對香港的建設多於破壞，香港人聽到這句說話，真是「O晒嘴」。從去年處理修例的失敗，到如今搞抗疫的無能，香港全部人都要陪葬。



特首誇誇其談自己大把錢不能存入銀行，要把大量現金放在禮賓府。她不明白香港人從打工到做生意，如今都陷入水深火熱之中，並不是她那種「有錢無處放」的感覺。



香港政府搞得如此失敗，抗疫一盤散沙，全個社會都受害，特首明白香港人的怨氣何來嗎？



特首以前很注重民望，現在說不看自己的民望民調，相信是不敢看了！



特首和特朗普一樣，把所有希望寄託在疫苗之上，以為一有疫苗，疫症就會馬上消失。其實香港有疫苗之後，最快也要一年才可以令大部份人接種，只有在這個基礎上，才有可能產生全民免疫體系。即是未來一年，疫情仍然不會受控，香港社會繼續遭受重創。所以不要發夢了，馬上進行全民檢測，盡快將疫症清零吧。



「清零」，除了是保護香港人的生命，也是保護香港的經濟不跌下懸崖。特首，你明嗎？



余靈通