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雙子座流星雨今晚飛越港空

2020-12-14 列印
■雙子座流星雨本月中出現，在港觀測流星雨的最佳時間為今日凌晨約二至三時。
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　　雙子座流星雨本月中出現，在港觀測流星雨的最佳時間為今日凌晨約二至三時。太空館預測，在昨日至今日的高峰期間，每小時可以看見的流星頻率值為一百五十，為今年所有流星雨現象中最高，加上不受月光影響，觀測條件較佳。然而，受制於其他因素包括城市光害等，即使在天氣情況良好下，在偏遠地區的觀測人士，於高峰期間每小時可能會看到約二十至三十顆流星。

　　雙子座流星雨的輻射點在昨晚約七時三十分從東北方升起。當輻射點升出地平線後，市民便有機會欣賞到。由於流星不一定出現在輻射點附近，太空館建議觀測人士應選擇天空視野廣闊及光害程度低的地點進行觀測。

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