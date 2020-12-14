一日兩宗虐待動物 唐狗誤踩捕獸器 白鴿遭劏肚斷頭

香港昨日有白鴿及狗隻懷疑遭到虐待。有關注白鴿的團體成員昨午在開源道61號對開行人路，發現一隻白鴿遭人開膛破肚，血肉模糊，而且沒有頭顱，死狀恐怖，於是報警處理。警方其後到場調查，愛護動物協會人員亦到場撿走白鴿屍體，稍後交由漁護署化驗所化驗。



同時，在元朗八鄉雷公田，警方昨早八時半接獲六十二歲男村民報案，指聽到叢林傳出狗吠聲，懷疑有狗隻被虐待。警方、愛護動物協會、漁護署人員到場營救。警員在山邊發現一隻黑色唐狗的腳被鋼索纏繞，腳部紅腫。經初步調查後，相信唐狗因踏中捕獸器，腳部被鋼索困着而受傷。案件列作求警調查，暫時未有人被捕。



