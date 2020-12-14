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今周轉冷最低13度 「明哥」厚褸轉贈無家者

2020-12-14 列印
今周轉冷最低13度 「明哥」厚褸轉贈無家者
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　　天氣逐漸轉冷，一股強烈冬季季候風料在今日抵達華南沿岸，本港氣溫顯著下降。天文台預料今日最低氣溫只有約十五度，北風逐漸增強，隨後兩日早上相當清涼，最低見十三度，至本周後期氣溫才稍為回升。

　　寒流襲港前，由「深水埗明哥」陳灼明經營的「北河同行」飯店獲有心人捐贈一百三十件厚褸，團隊在過去周末已將物資送到多區的無家者手上（圖），當中包括觀塘碼頭；油麻地梁顯利社區中心及尖沙咀文化中心等，義工們亦於上周六把二百五十個飯盒，分發給深水埗的獨居長者和無家者手上。

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