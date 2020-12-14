  • 2020年12月14日 星期一
  • 22º
  • 75%
熱門： 疫苗彩雲邨兆康苑新冠肺炎口罩

日報新聞 > 港聞

公務員月底起宣誓簽聲明

2020-12-14 列印
■聶德權強調如果有公務員拒絕簽署，會令管方質疑是否有承擔責任，因此程序上會要求解釋。
Previous Next

　　政府要求現職公務員宣誓或簽署聲明，確認擁護《基本法》和效忠香港特區，公務員事務局長聶德權昨日在電視節目表示，將於本月底或下月初向發出相關安排的通告，公務員有約一個月時間簽署，會透過部門及政策局安排，而常任秘書長及部門首長會另外安排宣誓。

拒簽者嚴重可革職

　　聶德權強調如果有公務員拒絕簽署，會令管方質疑是否有承擔責任，因此程序上會要求解釋，然後會跟既有機制。如本身有不當行為或被法庭判處有刑事罪行，會對該公務員採取紀律懲處，基於公共利益，嚴重可革職或勒令退休。他指公務員在加入政府前就應該明白要承擔責任。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd