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郵政署指外判沒改變郵差薪福

2020-12-14 列印
■郵政局員工會不滿未經諮詢便外判郵務工作。
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　　香港郵政回應外判郵務工作及聘請退休郵差安排，指有關做法是回應審計署對郵政人員有慣常逾時工作的批評，亦沒改變郵差的薪酬福利合約條款及編制。當局重整部份街道郵箱郵件路線後，有員工需逾時工作，故調配部份合約員工，負責約兩成收取街道郵箱郵件工作，並重新聘用三十名退休郵差替補缺勤。

        香港郵政局員工會昨日批評，香港郵政未經諮詢便外判郵務工作，以較低工資的合約員工，取代公務員負責街箱收信，同時以時薪聘用退休郵差進行派件，不滿署方帶頭製造廉價勞工，又關注外判員工未能確保服務質素，批評署方做法令中下層員工承受壓力。

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