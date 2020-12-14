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訪港須預訂指定酒店否則不准登機

2020-12-14 列印
　　政府發言人表示，有關規定所有從中國以外其他國家抵港人士，由本月二十二日起必須入住指定檢疫酒店的安排有更新，包括凡於本月二十一日抵港的人士，出發前必須預訂指定檢疫酒店，否則將不會獲准登機，以避免出現混亂。

　　如果指定檢疫酒店能完成有關的準備工作，可提早於本月十八日開始以指定檢疫酒店模式運作，政府會安排專車接載返港人士前往指定檢疫酒店。政府待確定可提早以指定檢疫酒店模式運作的酒店數目後，會把有關資料於專題網頁上公佈。

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