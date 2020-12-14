如果指定檢疫酒店能完成有關的準備工作，可提早於本月十八日開始以指定檢疫酒店模式運作，政府會安排專車接載返港人士前往指定檢疫酒店。政府待確定可提早以指定檢疫酒店模式運作的酒店數目後，會把有關資料於專題網頁上公佈。
訪港須預訂指定酒店否則不准登機
如果指定檢疫酒店能完成有關的準備工作，可提早於本月十八日開始以指定檢疫酒店模式運作，政府會安排專車接載返港人士前往指定檢疫酒店。政府待確定可提早以指定檢疫酒店模式運作的酒店數目後，會把有關資料於專題網頁上公佈。
辦公室染疫 發燒不求診 42歲女中招七日亡
新冠肺炎病毒兇惡，第四波疫情多了中年人中招，他們染疫後病情迅速惡化。當局公佈，一名四十二歲女子發病後第二日才求醫，同日進入伊利沙伯醫院深切治療部，即時要插喉及使用人工肺，留醫七日後於前晚不治。當局呼籲...
2020-12-14
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南京大屠殺83周年 舉行死難者國家公祭
南京大屠殺八十三周年，死難者國家公祭儀式昨早上在南京的侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館集會廣場舉行。政治局委員、中央組織部部長陳希表示，中國將致力推動中日兩國關係始終沿着和平、友好、合作的正確方向發展。報道指，死難者國家公祭儀式在紀念館舉行，現場奏唱國歌，國旗下半旗致哀。全城鳴笛致哀一分鐘，響起防空警報，軍人獻上花圈。官方代表致辭，及後南京青年代表宣讀《和平宣言》，各界代表撞響「和平大鐘」，並放出三千隻和平鴿。政治局委員、中央組織部部長陳希在儀式上強調，中華民族是愛好和平的民族，中國始終秉持正義，維護和平，並致力推動兩國關係始終沿着和平、友好、合作的正確方向發展。
2020-12-14
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萬人華府遊行撐特朗普打司法戰 爆零星衝突 至少拘六人
總統特朗普自大選結束逾一個月以來都未承認落敗，並在無法提出充份證據的情況下，不斷提訴挑戰結果。而上周六威斯康辛州聯邦法院駁回特朗普陣營推翻選舉結果的訴訟。有逾萬名「撐特」者在首都華盛頓遊行，極右及極左...
2020-12-14
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向東南望內園 加州花園淡雅廳堂明亮自然
元朗大型洋房屋苑加州花園內設有廣場及會所等，猶如一個小市區，是次走訪為鄰近會所一放盤，為向東南花園洋房，採3房1套設計，面積1014方呎，一室裝潢明亮，並設有花園、2個平台及天台，私人戶外空間充裕。 ...
2020-12-14
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市場收爐味濃 資金或轉炒新股 港股上衝乏力趨整固
今年最後一個月已過近半，近期受新冠疫苗面世以及美國大選明朗化等因素刺激，股市逐漸回穩。有市場人士分析，臨近年底不少投資者或傾向提早「收爐」，預計未來半月成交量減少，加上外圍表現一般，料港股本周缺乏上升...
2020-12-14
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西甲異軍卡迪斯 求勝心「切」
升班馬卡迪斯今季西甲異軍突起，多得陣中唯一星將尼格度，後者卻謙稱全隊無分你我才是成功原因。今晚聯賽作客有守將謝臣梅里路停賽的切爾達，此子勢再顯剋星本色，領軍全取三分，四點七五倍客勝博得過。（Now632台周二凌晨4:00直播） 本輪前，卡迪斯排西甲第六，作客三勝一和一負屬列強第三佳，更成為該聯賽擴張至二十隊以來第一隊於首循環連挫皇家馬德里和巴塞隆拿的升班馬，尼格度功不可沒。此子新加盟，聯賽上陣九仗獨取三球三助攻，但強調這是全隊功勞：「己隊全情投入，戰術佈置非常好。」 尼格度孭起鋒線 這名三十五歲老將職業生涯五次對切爾達攻入三球，後者還有中堅梅里路累積五張黃牌被罰停賽...
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東涌新酒店 擁抱藍天碧海入眠
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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筍盤女友 榮升千萬業主 31歲龔嘉欣 拒絕被包養
31歲龔嘉欣和33歲羅天宇最近在劇集《香港愛情故事》，首度做情侶，演一對拍拖7年因土地問題冇地方溫馨，搞到要「爆房」的拖友。劇中兩人勁多親熱牀戲，對住被動拍檔天宇，嘉欣笑指要化身「餓女」先搞得掂，好鬼...
2020-12-14
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慧眼看世界——酒店改建住宅的迷思
長實計劃將原是酒店及住宅混合發展的馬鞍山海澄軒，改成全住宅項目。李嘉誠對政經環境變化有高度敏感，這時候完全放棄酒店部份，可見香港旅遊業於未來難有運行，細單位卻有市場。 早在去年社會運動開始，酒店業已受到打擊。還有今年的新冠肺炎，酒店業可謂流血不止。可能有人會認為相關疫苗已研發成功，航空、旅遊和酒店業最黑暗的日子快將過去，而酒店業只需多捱一年半載便可復甦。然而當留意海澄軒這次的變化，就會知道掌握全球經濟運作資訊的富豪，如何看酒店業以及香港前景。 海澄軒地皮當年受亞洲金融風暴影響，地價只需一點二億元，這是今天市區隨便一個數千呎豪宅的價錢。以總樓面五十九萬平方呎計算，變成住宅單位...
2020-12-14
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馬場浮世繪——布宜學快益善執到寶
布宜學昨日在四場大賽無功而還，不過在其他場次則得到沈集成關照，兩人合作憑「快益善」（內）交出頭馬，騎者今趟訪港總算有點收穫。賽後沈集成透露，布宜學今仗可算執到寶，練者說：「賽前我曾找過巴度、潘頓和莫雅...
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