﻿2315室以上撤離 其他住戶強檢 貴東樓爆疫 抽氣扇播毒飄入屋

黃大仙東頭邨貴東樓疫情擴大，累計六個單位九人染疫，其中三戶位於不同層的一五室。專家袁國勇到場調查，發現二十三樓一五室四名患者涉及日出康城群組，載病毒量很高的室內空氣，經由廁所抽氣扇排出，上層住戶開窗並開抽油煙機時，抽入帶病毒的氣溶膠，造成傳染；另外，二十三樓確診戶的糞便帶病毒，含病毒的氣體經氣喉傳播至二十九樓一五室。當局決定，貴東樓二十三樓以上所有一五室的居民撤離，其他住戶強檢。



本港昨天新增八十二宗新冠肺炎確診個案，當中東頭邨貴東樓疫情令人關注。政府顧問專家袁國勇視察貴東樓後稱，二十三、二十四及二十九樓的一五號室均有居民染疫，相關單位的喉管沒損壞，亦沒有嚴重滲漏；該廈2315室有四人最先確診，均涉及日出康城群組，室內空氣的病毒載量很高，當有人開啟廁所的抽氣扇，帶病毒的暖空氣排出室外並向上升，該廁所靠近樓上2415室的廚房窗口，樓上住戶開窗並開抽油煙機煮食，令廚房出現負壓，將樓下帶病毒的氣溶膠抽入屋，導致他們受感染。



樓上開窗開抽油煙機 引「毒」入屋



袁說，2315室住戶排糞中含病毒，相關氣體經通氣喉升上屋頂，當北風一吹，產生「擾流效應」，再將病毒吹入2915室，引致一人受感染。他指，貴東樓二十三樓以上的十五號室住戶須撤離，其他住戶要強測。該廈1906室亦出現一個源頭不明個案，當局會要求樓上及樓下的同座向單位即時接受檢測。



袁相信，貴東樓的情況與淘大花園或麗晶花園不同，並指是首次發現帶病毒空氣由下層廁所傳播至樓上住戶的廚房。他呼籲，市民在廁所開抽氣扇時若發現異味，應找專人檢查，並定時在U形渠倒入清水。市民必須先關窗，再開啟廚房抽油煙機。



邨內兩球場設採樣站



政府今日起將安排承辦商在東頭邨近貴東樓地下的羽毛球場及排球場設立流動採樣站，為東頭邨居民及工作人員提供檢測服務。服務時間為每天上午十時至晚上八時，暫定開放至本周六（十九日）。



另外，本港新增三十七宗源頭不明個案。太子道西鴻圖老人院及新蒲崗康璟護老院分別有一名院友及一名清潔員確診，當局會到兩院舍派發樣本樽。另有兩名外傭染疫，她們周末會到大埔豐年樓一間宿舍過夜，亦有數名初步確診者曾到訪該宿舍。當局擔心出現爆發，會再跟進個案，有需要時請警方協助。



東頭邨貴東樓 病毒散播途徑



1. 2315室有四名患者，病毒被廁所抽氣扇抽出室外，隨暖空氣上升。



2. 2415室住戶開窗並開抽油煙機煮食，廚房變負壓室，把樓下含病毒氣溶膠抽入屋。



3. 2315室患者糞便中的病毒經通氣喉升上屋頂，再發生「擾流效應」，病毒吹入2915室。