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﻿家中踱步六分鐘 倘氣促快求醫

2020-12-15 列印
　　醫管局臨牀傳染病治療專責小組成員胡德強指出，年輕人不要以染疫後一定病情會輕微，很多患者出現氣促一兩日後才求醫，通常病情會發生「插水式惡化」，一旦行路出現氣促，便應立刻求醫。他指，疫情之下，大家較少外出，少郁動身體，難以察覺會否出現氣促，故建議大家自我測試，在家中行來行去六分鐘，看是否容易氣喘。

　　他指出，過去十一個月約有三百名確診患者入住深切治療部，當中約一半在七十歲以下，有患者入急症室或病房便要插喉。另外，部份人有病徵逾一周，只有輕微喉嚨痛及發燒，以為輕微，不為意下「中招」。延遲診斷，情況會更差，其後體內發生細胞因子風暴，會加速病情惡化，出現肺炎跡象。他建議，市民一旦發燒及喉嚨痛，應盡快求醫，愈早治療診斷，效果會更好。

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