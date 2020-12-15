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﻿42歲猝逝女子 氣促三天始入院

2020-12-15 列印
　昨天有三名新冠肺炎患者不治，本港累計染疫死亡人數增至一百二十人。近日中年人死亡個案增加，引起關注，其中一名死者為四十二歲女子，她生前在跑馬地宏德街地盤工作，本身沒有長期病患，據悉她出現三天氣促後才求醫，入住伊利沙伯醫院七日後病逝。另外昨天新增三名死者，分別為七十三歲、六十九歲和四十九歲，其中四十九歲患者為男性，生前有長期病患。

　　政府專家顧問許樹昌指，四十二歲女死者，病發後出現氣促三天才入院，當時她已出現下呼吸道感染及肺炎，令醫生處方抗病毒藥物的成效打折扣。他解釋，病人感染新冠病毒後，病毒量到第四天會很高，有兩成患者會出現「免疫風暴」，即病毒打亂免疫系統，令免疫因子突然飆升並攻擊肺部，引致嚴重肺炎和呼吸衰竭。
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