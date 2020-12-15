﻿內地衞健委專家批港 未能貫徹落實防疫措施

第四波新冠肺炎疫情患者人數高企不下，有港人北上避疫，內地隨之收緊跨境防疫措施，慎防來自本港的輸入病例。一名國家衞健委高級別專家組成員開腔抨擊香港的防疫措施未有落實到位，又指香港與深圳之間人員往來頻繁，香港疫情增加深圳的防疫壓力。



國家衞健委高級別專家組成員、中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光（圖）接受內地傳媒訪問時表示，現時香港的疫情嚴峻，主要是「外防輸入、內防擴散」的政策並沒有落實到位，由於香港與深圳之間人員往來較頻繁，相應地會令深圳的防疫壓力較大。他指，港府制定了嚴密的防疫措施，亦有優秀的專家團隊，但問題在於各項政策沒有落實到位，令到疫情反覆和嚴峻。



增深圳防疫壓力



對於內地新春期間疫情傳播風險，曾光認為程度會高於中秋和國慶，因為農曆新年期間內地人流動性非常之大，並且正值寒冷的冬季，新冠肺炎病毒在低溫狀態下存活時間較長，人們在過年期間走親訪友也增加了病毒感染的風險程度，強調過年期間的防疫工作不能鬆懈。



對曾光的批評，呼吸系統專科醫生梁子超對本報說，本港與內地的社會制度和環境因素不一樣，以至各項防疫政策未能做到同步發生。他指，內地有較強的社區網絡，嚴密監控人流及找出感染者，相反香港因為要保持對外經貿和航運等，部份措施未能考慮外防輸入的風險。



梁子超：兩地社會制度不同



不過，臨近聖誕節假期，梁子超認為，只要本港市民同步減少跨家庭和不必要的社交接觸，以及維持接近全球最高的全民戴口罩覆蓋率，加上社區檢測能力大大提升，相信可在一段不太長的時間內，減慢新冠病毒的蔓延和控制疫情。