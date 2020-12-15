﻿內地衞健委專家批港 未能貫徹落實防疫措施

國家衞健委高級別專家組成員、中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光（圖）接受內地傳媒訪問時表示，現時香港的疫情嚴峻，主要是「外防輸入、內防擴散」的政策並沒有落實到位，由於香港與深圳之間人員往來較頻繁，相應地會令深圳的防疫壓力較大。他指，港府制定了嚴密的防疫措施，亦有優秀的專家團隊，但問題在於各項政策沒有落實到位，令到疫情反覆和嚴峻。
增深圳防疫壓力
對於內地新春期間疫情傳播風險，曾光認為程度會高於中秋和國慶，因為農曆新年期間內地人流動性非常之大，並且正值寒冷的冬季，新冠肺炎病毒在低溫狀態下存活時間較長，人們在過年期間走親訪友也增加了病毒感染的風險程度，強調過年期間的防疫工作不能鬆懈。
對曾光的批評，呼吸系統專科醫生梁子超對本報說，本港與內地的社會制度和環境因素不一樣，以至各項防疫政策未能做到同步發生。他指，內地有較強的社區網絡，嚴密監控人流及找出感染者，相反香港因為要保持對外經貿和航運等，部份措施未能考慮外防輸入的風險。
梁子超：兩地社會制度不同
不過，臨近聖誕節假期，梁子超認為，只要本港市民同步減少跨家庭和不必要的社交接觸，以及維持接近全球最高的全民戴口罩覆蓋率，加上社區檢測能力大大提升，相信可在一段不太長的時間內，減慢新冠病毒的蔓延和控制疫情。