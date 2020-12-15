  • 2020年12月15日 星期二
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﻿美股中段升105點

2020-12-15 列印
　　美國股市本周首個交易日向好，杜指中段報三○一五一點，升一百零五點；納指則報一二四九七點，升一百一十九點。紐約期金報每盎司一千八百三十點二美元，跌十三點四美元；紐約期油則報每桶四十六點二二美元，跌零點三五美元。

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