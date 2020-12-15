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港府回應採購疫苗基於現有科學實據

2020-12-15 列印
　　港府將購買三批不同藥商生產的疫苗，分別採用滅活、核酸及腺病毒載體的技術。港府發言人昨晚嚴正指出，採購疫苗完全基於現有科學實據，以確保為全港市民盡早提供最安全及有效的疫苗為目標。發言人澄清有關港府對內地或個別公司進行利益輸送的傳言純屬造謠，對有人企圖把公共衞生議題政治化表示極度遺憾。

　　為加強公眾對疫苗的信心，市民可瀏覽世衞及政府網頁以獲取正確的疫苗資訊。

　　港府專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌指上述疫苗技術各有優缺，預計新冠病毒變種沒有流感快，醫學界普遍認為未必要每年接種新冠疫苗。他指內地科興疫苗採用的滅活技術已相當成熟，相信數星期後有第三期測試的數據。此外，醫管局員工陣線副主席羅卓堯表示，很多醫護都希望對疫苗的數據有更清晰了解。



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