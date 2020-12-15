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明年DSE續嚴格執行防疫措施

2020-12-15 列印
■考評局指，考生須於開考前三十分鐘到達試場。資料圖片
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　　考評局昨公佈明年中學文憑試考生手冊，指明年四月舉行的文憑試，將會繼續嚴格執行各項防疫措施，包括考生須於開考前三十分鐘到達試場，進入前亦必須戴上外科口罩，以及填妥並簽署健康申報表等。如考生作出虛假、不完整或誤導申報，將會受到懲處或被取消考試資格。

　　考評局指，考生在進入試場前，必須正確地戴上自備外科口罩，以及使用自備或設於試場入口的酒精搓手液清潔雙手。監考員會檢查考生是否已填妥及簽署「考生健康申報表」，並會為考生量度體溫。

　　如果考生正接受強制隔離或患上高度傳染性疾病而不能應考，可向考評局申請特別處理。局方又指，學校因疫情再次暫停面授課堂，對應屆文憑試考生難免造成影響，會繼續留意疫情發展。

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