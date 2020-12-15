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疫下長者情緒受困求助增

2020-12-15 列印
　　長者安居協會行政總裁王虹虹昨指出，在第三及第四波疫情期間，協會接獲的求助個案較多傾向於情緒及心理等問題，懷疑被虐以及家暴的求助個案，較去年上升逾一倍，而長者有自殺念頭或風險的求助個案亦上升五成。

　　她指協會在今年二月至十一月主動打出十五萬個電話了解長者在家情況，對比去年同期，需要社區支援個案上升兩倍，呼籲市民主動關心長者的狀況。



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