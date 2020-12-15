  • 2020年12月15日 星期二
  • 16º
  • 69%
熱門： 疫苗彩雲邨兆康苑新冠肺炎口罩

日報新聞 > 港聞

違檢疫令13餐廳遭檢控

2020-12-15 列印
違檢疫令13餐廳遭檢控
Previous Next

　　食環署指與警方於剛過去的周六及周日，在全港多區採取聯合行動，加強巡查餐飲處所及私營燒烤場，合共巡查四百五十二間餐飲處所，另外食環署過去兩日亦巡查一千七百間餐飲處所(見圖)。

        在聯合行動中，食環署向十三名涉嫌違反有關桌子之間的距離或分隔、佩戴口罩、展示「安心出行」場所二維碼的海報等規定的餐飲業務負責人展開檢控程序。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd