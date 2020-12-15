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柯士甸站路軌現裂縫 列車一度慢駛

2020-12-15 列印
■工程人員進入軌道範圍視察及維修。
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　　西鐵柯士甸站往尖東方向路軌昨早出現裂縫，港鐵要進行臨時復修，為審慎一度要慢駛，到早上十一時許，維修人員完成臨時復修工作，列車可繼續安全行駛，經過時仍需減速，屯門至紅磡站的行車時間要額外兩分鐘。

　　尖東站內昨天有廣播指出，路軌出現裂縫，列車需要減速，有工作人員進行檢查及維修。在柯士甸站，有職員在路軌旁作紀錄，並以電筒向列車發出信號。

　　港鐵表示，昨天下午繁忙時間，西鐵線列車服務有調整，包括紅磡至南昌站維持四分鐘一班車；南昌至屯門站維持三分半鐘一班車；屯門至紅磡站維持四分鐘一班車。工程人員在現場監察情況，並在晚上收車後詳細跟進。

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