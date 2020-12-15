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鴨嘴帽露體狂 九龍城出沒

2020-12-15 列印
鴨嘴帽露體狂 九龍城出沒
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　　一名戴鴨嘴帽穿短褲的男子，前日下午在九龍城賈炳達道一個公園內懷疑猥褻露體，其後往東頭邨方向逃去。警員前日接報後到場，經初步調查後，案件列作破壞公眾體統，交由九龍城警區刑事調查隊第五隊跟進，暫時未有人被捕。

　　警方正追緝一名年約四十歲，案發時身穿深色長袖外套、深色短褲，戴黑色鴨嘴帽及口罩的中國籍男子。

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