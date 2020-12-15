警方正追緝一名年約四十歲，案發時身穿深色長袖外套、深色短褲，戴黑色鴨嘴帽及口罩的中國籍男子。
鴨嘴帽露體狂 九龍城出沒
警方正追緝一名年約四十歲，案發時身穿深色長袖外套、深色短褲，戴黑色鴨嘴帽及口罩的中國籍男子。
2315室以上撤離 其他住戶強檢 貴東樓爆疫 抽氣扇播毒飄入屋
黃大仙東頭邨貴東樓疫情擴大，累計六個單位九人染疫，其中三戶位於不同層的一五室。專家袁國勇到場調查，發現二十三樓一五室四名患者涉及日出康城群組，載病毒量很高的室內空氣，經由廁所抽氣扇排出，上層住戶開窗並...
2020-12-15
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納指成份股剔走四中企 外交部轟美無端打壓
美國總統特朗普十一月頒佈行政命令，要求美國國民不得投資部份中國企業，指有關企業與中國軍方有關聯。對此，納斯達克（Nasdaq）指數公司昨日宣佈，將於本月二十一日起，在指數中剔除中芯國際、中國交通建設等四間中資企業。在北京，外交部回應指，措施不影響有關企業的國際投資，重申中方堅決反對美國政府無端打壓中國企業，敦促美國政府停止將經貿問題政治化。 納斯達克指數公司宣佈，因應美國政府的行政命令，將包括中芯國際、中國交通建設、中國鐵建及中國中車等四間中國企業，從指數成份股組合中剔除，措施將在本月二十一日生效。美國早前將三十五間中國公司列入黑名單，指它們受中國軍方控制，明年初起禁止美國...
2020-12-15
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向群眾施襲槍手遭擊斃 曼克頓露天音樂會與警駁火
紐約市發生槍擊事故。曼克頓一所教堂門外楷梯周日下午舉行露天聖誕歌詠團音樂會，近尾聲時響起槍聲。一名男子涉向周圍的人開槍施襲，在場警員開火還擊，把該名男子擊斃。暫時未知道他發動襲擊的動機。 音樂會舉行期間，一批警員在場維持秩序，見有事發生，即時介入。一名嫌疑男子被警槍發射的子彈擊中，被送往醫院急救，情況危殆，其後傷重不治。警方正追查他的身份。根據探員掌握的線索，行兇男子當時身穿黑衣、戴了白色棒球帽及戴上口罩，兩隻手各拿一把半自動手槍，發動襲擊。 事發於當地時間周日下午四時左右。發生事故的是聖公會紐約教區的聖約翰神明大教堂。教堂門外的階梯舉行四十五分鐘聖誕音樂會。事發時...
2020-12-15
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眺望市海雙景 縉城峰時尚格調寬敞大廳
西營盤位處中、小學名校網，自然是不少家庭客入市目標，當中樓齡11年的縉城峰，主打2房及3房單位，並自設住客會所。以下介紹的放盤，實用面積763方呎，3房套改2房套，大廳布置充滿品味格調。 縉城...
2020-12-15
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疫苗開始接種 市場憧憬解決在望 杜指創新高後倒跌30點
美國政府周一開始替國民接種新冠肺炎疫苗，市場憧憬解決疫情在望，加上英國繼續與歐盟磋商脫歐後的貿易協議，外圍股市普遍上升。美股杜指早段上升214點報30261點，升幅0.7%；納指升125點報12503...
2020-12-15
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主帥下台撞正快車 頹蜂捧「不」過
多蒙特上場德甲慘敗後，主帥法華利下台，今晚聯賽快車作客雲達不來梅由看守教練泰錫領軍也好，射手艾寧夏蘭特繼續缺陣，一眾鋒將又破門乏術，依然無力反彈。然而，不來梅近況同樣不濟，也有一對箭頭受傷，兩軍對賽往績亦不相伯仲，故和可博。 （體通天下周三凌晨3:30直播） 蜜蜂軍團上周六德甲地頭1:5大敗予史特加，所有戰線近五仗僅一勝二和二負，會方翌日辭退法華利，助教泰錫出任看守教練至季尾。將帥重新合作，夏蘭特長期休戰更是致命傷，此子聯賽獨取十入球兩助攻，參與總數過半士哥，名宿基爾坦言：「沒有夏蘭特的進攻很乏力，其他鋒將要動起來。」 不來梅勢弱和味濃 然而，多蒙特兩大翼鋒查頓辛祖...
2020-12-15
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獨特閱時設計 新世代創意代碼
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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戲院繼續閂 憂疫情再重擊電影業 林家棟約友飯聚呻到落閘先走
為撐電影業及新生代，「三料影帝」林家棟早前零片酬演出電影《手捲煙》，上月出席「第17屆香港亞洲電影節」開幕禮時，他更透露將為新片《雞蛋仔》再義演，仲游說同片的古天樂唔收酬勞，非常有心！無奈近日本港爆發...
2020-12-15
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社論——抗疫唔夠硬 港人有排捱
新冠肺炎第四波疫情，由十一月下旬的歌舞群組掀起序幕，迄今逾三個星期，依然嚴峻，近期單日平均確診個案維持在八、九十宗的高水平，並出現令人憂慮的情勢，已有三個屋苑樓宇先後爆疫，而每天出現大量源頭不明個案，但政府推出的抗疫措施，成效不理想，出現病毒在冬季變得兇猛，但當局的抵禦卻唔湯唔水，又了幾慢拍，始終不夠果斷，或是這一波疫情沒完沒了的原因。 民居出現疫情，以內地成功的抗疫經驗，會即時封閉相關樓宇，撤走住戶並隔離，同時快速進行強檢，篩查患者，短期內「清零」。但近日葵盛西邨、麗晶花園和東頭邨相繼爆發疫情，當局都沒有第一時間要求相關樓宇的住戶全撤出，只作局部遷走和隔離。至於強檢，只針...
2020-12-15
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輝灑自如——大賽過後感覺失落
國際賽曲終人散，在疫情的陰霾下總算是有驚無險。今年不但是馬會，即使是我們傳媒中人，同樣面對了一個截然不同的香港國際賽，不能訪問相關海外人士，編採的難度當然大大提高，得出的效果當然沒有往年般精彩，但視為一種試煉又的確不俗。激情過後歸於平淡，確實是有點失落感，尤其是以往每年的國際賽後，都會相約三五知己去大快朵頤。猶記得有一年先和日本媒體的朋友打冷，再到酒店和海外騎練摸酒杯底，然後再與一眾贏了馬的海外馬房老友慶功通宵達旦到天光，最後才做周三的排位工作。 如此緊密的行程當然身心俱疲，只能靠隨興奮而來的腎上腺素支撐着，可是今年跑完馬後連飯也沒有得吃，只能默默回家對着電腦開工，感覺份外...
2020-12-15
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