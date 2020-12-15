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「泰林」兩億元爭產案 林作為前妻及兩兒獲繼承權

2020-12-15 列印
「泰林」兩億元爭產案 林作為前妻及兩兒獲繼承權
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　　二○○八年全線結業的「泰林無線電行」，其創辦人林球的長子林作為在二○○五年去世，前妻蔡惠英及兩子與林的同居伴侶譚雪梅（見圖），為爭奪遺產而對簿公堂，保守估計林作為的遺產亦有逾二億元。陳嘉信法官昨天裁定林作為在一九八七年訂立的遺囑是唯一生效的遺囑，而訂明遺產屬於同居女友譚雪梅的一九九九年及二○○五年遺囑，則被裁定無效，即是林作為的遺產由其前妻及兩名兒子所繼承。

　　原告為林作為前妻林蔡惠英，以及林作為與林蔡惠英二人所生的兩名兒子林偉力與林偉健，被告為林作為的同居女友譚雪梅。原告方質疑林作為中風後的健康情況及行為能力，要求法庭頒令林在一九八七年所訂立，指明遺產留給三名原告的遺囑才屬有效。

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