警掃黃拉27「無檢疫」北姑 兩周接客3000 恐爆嫖妓群組

疫情嚴峻，尋花問柳屬高風險行為。警方在油尖區掃黃，偵破一個跨境賣淫集團，在區內七間酒店及無牌按摩院拘捕三十二人，當中二十七人為內地妓女，疑她們未經檢疫偷渡入境，警員即時將各人送檢。警方調查後估計，該批妓女過去兩周約接客三千人，警方擔心性交易恐有傳播病毒的風險。



油尖警區行動主任甄瀚揚總督察昨天表示，警方經情報分析及深入調查後，鎖定一個跨境的賣淫集團。油尖警區警員於本周日晚上採取代號「寒湖」的掃黃行動，探員搜查油麻地及尖沙咀五間酒店及兩間無牌按摩院。



行動中，探員一共拘捕二十七名內地女子，年齡介乎十八至四十二歲，各人涉嫌「未獲入境處處長授權而留在香港」及「非法入境者接受僱傭工作」被捕。據悉，她們每次性交易時間為四十五分鐘，肉金一千四百港元，過去兩周之內，料一共接待約三千名嫖客。



警方相信被捕內地女子循水路偷渡來港，未經過任何病毒檢測，已將各人即時送往檢疫，並擔心若有人證實染疫，或經性交易把病毒傳給嫖客，恐會出現新的疫情群組。



集團網招內地女偷渡來港



行動中，警方拘捕四名年齡介乎三十一至四十六歲男子及一名四十歲女子，涉嫌「控制他人而目的在於使他與人非法性交或賣淫」、「依靠他人賣淫的收入為生」及「協助未獲授權進境者留在香港」，警方相信他們為集團骨幹成員。警方同時檢獲約四十一萬元現金、二十五部手提電話、一批避孕套、漱口水及潤滑劑等。所有被捕男女現正被扣留調查。警方行動持續中，不排除稍後有更多人被捕。



警方表示，集團營運模式為先透過網上軟件招攬內地女子，然後安排她們偷渡入境香港，到酒店或無牌按摩場所進行賣淫活動。集團亦會安排香港成員以個人名義到酒店租用房間，提供給非法入境妓女進行賣淫活動。集團每一至兩星期安排非法入境的性工作者轉換賣淫場所，同時亦會安排成員在酒店大堂把風，留意嫖客有無異樣。