﻿外傭宿舍爆疫殃及僱主四口﻿﻿ 達怡樓明麗樓住客同須強檢﻿

第四波疫情爆不停。昨天當局一次向三個處所發出強檢令，包括再多十人染疫的大埔豐年樓外傭宿舍群組，其中一名外傭更傳染僱主一家四口，連一名六個月大女嬰亦染疫，另外觀塘寶達邨達怡樓及黃大仙彩雲邨明麗樓各有四個單位染疫，兩處居民及曾逗留人士亦要強檢。



本港昨天回升至九十八人新確診新冠肺炎，當中三十宗源頭不明。大埔豐年樓1C單位外傭宿舍繼前天兩名外傭確診後，再多十人染疫，當中六人為外傭，四人為前天一名確診外傭的僱主家庭成員，包括一名六個月大女嬰。群組累計十二人中招。當局要求於上月十五日後曾留宿或逗留該宿舍兩小時或以上人士，接受強檢。



外傭群組多10宗確診



衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，多數確診外傭都住在僱主家中，在周末會帶朋友到宿舍逗留，另有個別未有受聘的外傭居住在宿舍。豐年樓是唐樓，部份外傭住在獨立房間，會共用廁所等設施，大家不一定互相認識。張呼籲僱主向家中外傭查詢有否去過豐年樓宿舍。



同時，觀塘寶達邨達怡樓及黃大仙彩雲邨明麗樓，分別多一人初步確診及一人確診，兩人為家人。達怡樓及明麗樓累計各有四個單位染疫，當局向兩幢大廈的住客，以及於上月二十日後曾逗留兩小時或以上的人士，發出強檢令。



由今天起，政府將安排承辦商分別在寶達商場旁空地（近寶達邨達喜樓），以及彩雲邨明麗樓旁邊的籃球場設立流動採樣站，為相關人士提供檢測服務。服務時間為每天上午十時至晚上八時，暫定開放至本周日（二十日）。



貴東樓新增兩病例



至於黃大仙東頭邨貴東樓，再多兩人確診，都是早前患者的家人，沒有新增單位受影響。貴東樓二十三樓以上的十五室住戶，已有十四人送檢疫，其中兩人不適送院。十八及二十樓，已有五十人完成檢測，結果均呈陰性。此外，機場警區累計七名警員確診，當中兩名領犬員屬一個群組，另外五人屬一群組。



