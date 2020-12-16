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多三人不治 累計123死

2020-12-16 列印
多三人不治 累計123死
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　　本港再多三名新冠病人離世，包括一名六十四歲女病人，她本身無長期病患，上月三十日因發燒留醫東區醫院，同日確診。她於本月八日情況惡化，要留醫深切治療部，延至昨午不治。

　　另一名七十九歲男病人前天在伊利沙伯醫院離世。他因長期病患需看私家醫生，於本月五日已出現發燒、咳嗽等病徵，但遲交樣本。院方前天早上接獲通知接收該男病人，他在相若時間因不適經救護車送伊院，及後持續惡化於同日下午一時病逝。醫管局說，由於前線工作忙碌而延遲通報，就此表示不好意思。

　　另一名七十七歲女病人，昨午在瑪麗醫院離世，本港累計一百二十三人不治。

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