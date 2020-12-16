屈臣氏 WatsMask 10條口罩線全力投產 「3查9檢」高規格口罩質檢確保安心

香港疫情反彈至第四波，優質口罩需求激增。屈臣氏實業發揮We Care精神，應市民所需，WatsMask 10條口罩生產線全力投產，每月供應數量已超過預期逾1,000萬個優質口罩。除產量外，WatsMask團隊跟香港人同樣重視安全和品質，並嚴謹執行「3查9檢」高規格口罩質量控制流程，嚴查口罩原材料採購、生產及檢測過程的質素。



屈臣氏實業飲品製造董事總經理陳雲美女士表示：「疫情反覆，出街戴口罩已成生活新常態。面對世紀疫情，屈臣氏蒸餾水繼續秉持以香港為家的初心，時刻關顧港人。由年初改建部分蒸餾水廠房生產口罩、嚴選原材料、四出實地考察供應商廠房，至目前全數10條口罩生產線全力投產，我們一直貫徹製造優質樽裝水的使命，以高規格生產WatsMask口罩，協助市民抗疫。WatsMask於



短時間內獲頒香港首個『醫用防護口罩產品認證』以及『ISO 13485醫療器械質量管理體系認證』，是對我們優質產品的一個肯定。我們的『3 查9 檢』高規格口罩質控流程著重多重複檢樣本及委託多間獨立實驗室，以確保香港人可安心選用WatsMask口罩」。



為確保口罩符合ASTM Level 2及Level 3標準，WatsMask 團隊嚴謹執行「3查9檢」口罩質控流程，嚴控原材料、生產無塵車間及檢測過程的質素。流程強調於「3查」據點即(1)原材料供應、(2)無塵車間生產程序及(3)運輸零售點的衞生指引，定期進行9項口罩質檢或「9 檢」。



「3查9檢」口罩質控流程包括：



1查：原材料供應質控



檢測1：具潛質供應商須提供原材料認證，WatsMask團隊並會先實地考察廠房及設備。



檢測2：落實供應商訂單前，委托獨立實驗室測試供應商提供由相同原材料製成的口罩樣本。



檢測3：原材料抵港後進行內部詳細檢測。另季度或半年度審核供應商廠房及關鍵原材料質量。



2查：全方位無塵車間生產線監察



檢測4：新批次原材料投產前需進行試產及內部測檢，合格後再委托獨立實驗室測試。



檢測5：半製成品及完成品分階段於生產線上即時初檢，不合規格的遭隔離並銷毀。



檢測6：定期委托獨立實驗室測試製成品，測試頻率一年不少於4次，較一般要求一年一次多。



3查：運輸零售點衞生指引



檢測7：口罩運送衞生管理清晰指引。



檢測8：零售點儲存衞生清晰指引。



檢測9：密切監察及評核售後質量情況，嚴謹跟進。



WatsMask嚴謹的口罩生產過程強調多重及密集式的內部及第三方獨立檢測，不會如坊間一般只進行一年檢測一次，又或只依賴單次檢測及單一實驗室的測檢結果而釐定口罩質量標準。WatsMask委託的多間獨立第三方實驗室全部均是獲取國際認證的知名實驗室，而由今年11月起WatsMask口罩樣本的獨立檢測更已改為每月進行，以保障口罩質素達到所需標準。



屈臣氏集團服務香港人超過100年，一直秉持We Care精神，並持續在環保、健康及關懷社會三大範疇上為香港人出力。WatsMask口罩自推出以來反應熱烈，對能夠為香港人提供優質口罩，協助市民抗疫，集團上下仝人亦感欣慰。WatsMask團隊定必繼續緊守崗位，嚴控口罩質量，以配合市民對高質素口罩的渴求。



