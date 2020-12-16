比歐盟標準高五倍 一款內地口罩含菌超標海關籲停用

三十款受測試口罩，每個售價由兩至九元，主要產自香港，亦有內地、台灣及越南等地產品，其中二十九款的平均細菌過濾效率（BFE）及平均顆粒過濾效率（PFE）都達九成五以上，達基本保護效能一級水平要求。BFE表現最佳的包括V Care Mask、便利妥、Bethreis、萊潔、保為康及Shield+等六款，效果達九成九。
30款中三款含菌高
不過，Perfetta、Tempo及Fresh等三款型號BFE低於標示的百分之九十九，其中Perfetta只有百分之九十六點二，低近百分之三，其餘兩款都輕微低約百分之一。而越南製Perfetta口罩的PFE只得百分之八十六，不符合基本保護效能一級要求。
消委會亦發現，七成型號的口罩在個別測試項目表現欠理想，有三款含菌量較高，包括Artec Med、Pure Living及保為康等，其中內地製的保為康口罩每克細菌菌落比歐盟標準高五倍。海關呼籲市民停用該款口罩，又指商戶如有出售，應立即下架。此外，約十一款口罩帶在拉力測試中斷裂，其中五款拉力低於測試要求。
Perfetta的口罩代理商表示，疑消委會測試的樣本是次貨或冒牌貨。保為康代理商則指，消委會測試的樣本是內地包裝，認為有不知名的公司在內地進貨，再在港出售。