比歐盟標準高五倍 一款內地口罩含菌超標海關籲停用

消委會測試市面三十款口罩，發現三款的細菌過濾效率低於標示，其中一款越南製口罩的顆粒過濾率更不符合基本保護效能一級水平要求；同時，三款口罩含菌量超標，其中一款內地製口罩超標五倍，海關呼籲市民停用。



三十款受測試口罩，每個售價由兩至九元，主要產自香港，亦有內地、台灣及越南等地產品，其中二十九款的平均細菌過濾效率（BFE）及平均顆粒過濾效率（PFE）都達九成五以上，達基本保護效能一級水平要求。BFE表現最佳的包括V Care Mask、便利妥、Bethreis、萊潔、保為康及Shield+等六款，效果達九成九。



30款中三款含菌高



不過，Perfetta、Tempo及Fresh等三款型號BFE低於標示的百分之九十九，其中Perfetta只有百分之九十六點二，低近百分之三，其餘兩款都輕微低約百分之一。而越南製Perfetta口罩的PFE只得百分之八十六，不符合基本保護效能一級要求。



消委會亦發現，七成型號的口罩在個別測試項目表現欠理想，有三款含菌量較高，包括Artec Med、Pure Living及保為康等，其中內地製的保為康口罩每克細菌菌落比歐盟標準高五倍。海關呼籲市民停用該款口罩，又指商戶如有出售，應立即下架。此外，約十一款口罩帶在拉力測試中斷裂，其中五款拉力低於測試要求。



Perfetta的口罩代理商表示，疑消委會測試的樣本是次貨或冒牌貨。保為康代理商則指，消委會測試的樣本是內地包裝，認為有不知名的公司在內地進貨，再在港出售。



