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美股中段升143點

2020-12-16 列印
　　美國食品及藥品管理局(FDA)表示，Moderna生產的疫苗具效用及安全，利好投資氣氛。美國周二股市開市向好，杜指中段報三○○○五點，升一百四十三點；納指則報一二四九二點，升五十三點。

　　滙控美國預託證券價格見四十一點四九港元，升零點四九港元；騰訊則見五百六十二港元，升兩港元。

　　紐約期金報每盎司一千八百四十九點二美元，升十七點一美元；紐約期油則報每桶四十七點六美元，升零點六一美元。

　　路透引述德國政府消息人士報道，歐洲藥品管理局將於下周三批准使用輝瑞與BioNTech共同研發的疫苗。
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