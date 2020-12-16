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測量師學會倡當局盡快推喉管維修

2020-12-16 列印
■測量師學會建議當局，盡快推行喉管維修。
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　　近日多幢大廈同座向單位有居民確診，外界疑與樓宇喉管有關。測量師學會建築政策小組主席何鉅業建議，當局短期內盡快提供W型隔氣水封裝置設計及安裝指引，並考慮盡快推行喉管維修，亦要馬上成立包括衞生和建築專家的跨部門小組，檢視全港樓宇設計有否傳播病毒風險。

　　何鉅業指，業主可要求大廈管理公司修改通風管位置，有關工程並不耗時，甚至不用搭棚便可完成。他建議，市民如在廚房開抽氣扇或抽油煙機，應關好窗戶，並開門留罅隙，令室內空氣走入廚房，減低負壓，以防止抽入下層廁所的病毒微粒。

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