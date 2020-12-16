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林鄭：述職安排由中央決定

2020-12-16 列印
　　據悉，行政長官林鄭月娥原定本月十月日至十四日前往北京述職，但出發前被中央告知行程須延遲，目前仍未知確實日期。

　　林鄭月娥昨日被記者問及何時述職時指出，述職的安排由中央決定，確定以後會再通知行政長官上京，形容現時未有詳細資料，如有進一步消息會再公佈。

　　林鄭月娥自二○一七年當選行政長官後，三次上京述職均安排於每年十二月中旬。去年香港發生反修例事件，林鄭在十二月十六日上京述職時，獲國家主席習近平接見。

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