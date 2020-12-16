張竹君籲時刻戒備 「樓上樓下有染疫機會」

近日不少大廈同時有多個單位有人確診，外界關心當局若不公開患者所住的確實樓層和單位，或令同幢大廈住戶無法防備。對此，衞生防護中心傳染病處主任張竹君（見圖）指出，當中心公佈每一個案時，多數已出現傳播，「等到我哋公佈先做嘢(採取措施)，已經係遲咗，大家要預咗樓上樓下有機會有個案。」



公佈染疫單位涉私隱問題



她呼籲大家做足防護措施，而非等待中心公佈染疫單位，當局亦要考慮私隱問題。她罕見地表現出不高興，着記者不要再在公佈單位與否的問題上糾纏。



政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇日前表示，港人非常緊張個人私隱，認為不應隨便公佈確診者的詳細住址，除非如貴東樓發生大爆發，當局須向公眾詳細解釋。



