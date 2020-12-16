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北京新增由港輸入新冠病例

2020-12-16 列印
　　北京前天新增一宗由香港輸入的新冠肺炎確診個案，是連續兩日截到香港輸入個案。該名二十七歲吉林籍男子，上月二十八日乘坐香港航空HX336航班到達北京首都機場，在海關檢測結果呈陰性，在集中隔離酒店期間的結果均為陰性。他上周六結束隔離入住朝陽區一間酒店，翌日發燒及腹瀉，周一確診。當局在其入住的酒店房間發現四個環境樣本呈陽性反應，一百七十七名密切接觸者目前情況無異常。 北京市疾控中心表示，北京連續多日發現輸入個案，疫情防控形勢嚴峻複雜，要從嚴從緊做好直航北京國際航班管控和防疫。

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