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非法油站遇劫失11萬 報警緝四匪

2020-12-16 列印
　　上水麒麟村一非法油站前晚遭四名分持電槍及利刀匪徒行劫，損失一個載有逾十一萬現金財物腰包。遇劫非法油站位於上水古洞路近麒麟村，除擺放多個貨櫃箱作寫字樓外，亦安裝有大型油缸及油槍，以及搭有巨型鐵皮頂，可容納三至四輛重型車加油。

　　據悉，「油站」二十四小時運作，加上鄰近關口，平日有不少貨車及拖頭出入油站，每日油渣銷售量達十萬公升，現金流達十至二十萬元。前晚十一時許，四名分持電槍、利刀、木棍及斧頭匪徒闖入油站，指嚇三十九歲姓鄭職員，聲稱打劫，賊人掠去職員載着巨款腰包、七百元人民幣及三部共值一萬元手機後，立即登乘接應私家車絕塵逃去，鄭驚魂甫定報警求助。警方到場一度兜截匪徒，同時展開「捷進行動」，在各主要幹道設路障查車，惟未有所獲，案件列行劫處理，正根據職員描述，追緝四名劫匪歸案。

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