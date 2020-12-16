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單車斷鏈失控撼欄 英漢魂斷新娘潭路

2020-12-16 列印
■死者的單車。
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　　大埔新娘潭路發生奪命車禍，一名熱愛單車運動英漢，昨晚與友人結伴單車遊，至近新娘潭路近一個燒烤場落斜彎位時，單車疑突然斷鏈失控，連人帶車撞向路邊鐵欄，頭部重創昏迷，報警送院搶救，惜返魂乏術。警方事後檢走肇事單車及調查意外原因。

　　昨晚六時許，年約五旬的英籍男子，相約五名友人沿新娘潭路踩單車，一行人駛至近燒烤區涌背段一個右彎位時，疑事主的單車突然斷鏈，單車失控，連人帶車撞向路邊，事主頭部疑撞向鐵欄，當場重傷倒臥地上昏迷。

　　同行友人發現報警求助，救護員到場為傷者急救及送大埔那打素醫院搶救，惜傷重不治。警方封鎖現場調查，事後檢走肇事單車檢驗及調查意外原因。死者真正死因有待剖屍確定。據悉，死者持香港身份證，生前於何文田一所國際學校任教。
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