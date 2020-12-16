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英外相促港府停止針對黎智英

2020-12-16 列印
　　英國外相藍韜文日前發表聲明，呼籲香港政府停止針對壹傳媒創辦人黎智英，形容《港區國安法》違反《中英聯合聲明》，港府以《國安法》起訴黎智英，反映當局打擊港人的權利與自由，英方促請停止針對黎智英及其他民主派的聲音。

  在北京，外交部發言人江文斌反駁有關說法，強調香港是法治社會，任何人都沒有法外特權，只有守法與違法之分，沒有政見、親疏之別，重申英國對香港沒有任何的監督權，以及所謂的道義責任，呼籲英方尊重廣大香港市民享有穩定的社會秩序，以及正常生活的願望，尊重香港是中國一個特別行政區的事實，尊重不干涉他國內政的基本國際關係準則。



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