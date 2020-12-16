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居屋攪珠結果出爐 最快明年五月揀樓

2020-12-16 列印
　　新一期居屋昨日攪珠，頭三個號碼分別是十八、七十九及○七；第四至十個號碼，依次是十一、五十一、○八、十七、○二、九十七及○○。今期居屋四個項目分別是鑽石山啟翔苑、沙田彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，合共有七千○四十七個單位，以市價六折出售，單位售價介乎一百一十七萬至四百八十九萬。當局預計最快明年五月揀樓。

　　居屋合共收到約二十三點六萬份申請，包括約二十點三萬白表及三點三萬份綠表申請。今期居屋綠白表比例改為四六比，推算白表超額認購四十七倍，即四十八個申請人爭一個單位；綠表超額認購十點七倍。至於四千五百個白表居屋二手市場計劃名額亦有攪珠結果，頭十個號碼依次是八十、五十三、八十五、九十、三十五、八十九、六十四、十四、○九及九十九。

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