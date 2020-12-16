消委會測試 揭問題多多 ﻿網上超市送貨甩漏﻿﻿食材變壞﻿

消委會實測五間網上超市，發現部份送貨準時度、出貨準確度欠佳；更有超市出售的新鮮或冷凍食材質素欠佳，甚至送到時破爛或變壞，不宜食用。



消委會實測本港五間網上超市，包括HKTVmall、惠康、百佳，city'super及big big shop，每間各交易五次。「HKTVmall」及「百佳」送貨前多次沒通知消費者；而「big big shop」在五次試購當中，全部送漏貨品，甚至試過全部定單貨品未有送出，同時預計送貨時間十分不準確，而申請退款亦需時近兩月，令人失望。



消委會於網上超市購買新鮮、急凍及預先包裝食品，發現在網上訂購新鮮或冷凍食材的質素亦欠佳，部份食材送到時已破爛變壞、不宜食用。其中HKTVmall一罐午餐肉罐上明顯有凹陷痕跡；百佳兩次實試運到的雞蛋有破裂；big big shop有急凍餃子已解凍、雪糕溶解成液體等。city'super多次運送冷藏食品到顧客手上時，溫度逾八度，有豆腐運抵時溫度達十八點六度，或違反食環署規定。



網店認有改善空間



big big shop回應指，銷售量較去年同期急增五倍，令商戶和合作公司面對巨大壓力，引致配送延誤和狀態欠理想，就此致以抱歉，會改善客戶服務和減少配送延誤；HKTVmall承認公司有提升空間；惠康指一直以顧客為先，致力改善服務質素；百佳說，公司對貨品包裝及運送有內部指引，有貨物損壞屬個別事件，已提醒司機小心處理。



