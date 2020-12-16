周梓樂Telegram通訊曝光 稱往停車場「食花生」

科大生周梓樂死因研訊進入第十八日，探員在其iPad擷取的Telegram對話截圖首度在庭上曝光，顯示周梓樂出事前曾於Telegram向群組成員稱：「喺停車場食花生姐（啫）」、「同埋拎咗啲嘢落去俾（畀）人」等，之後便沒有再在群組發言。



探員林志強昨日繼續接受研訊主任盤問透露，他去年十一月底將屬於周梓樂的電子器材交給科技調查科，警員在他的桌上電腦主機紀錄中，發現一組常用作密碼的數字，成功用以解鎖iPad。其中在「飛機佬群」一截圖顯示，群組共有六名成員。周梓樂於十一月四日凌晨零時四十六分回覆群組一名成員：「喺停車場食花生姐（啫）」、「咩都冇帶」。另一成員問他：「屋企唔是好view d（啲）咩」，周於四十九分回覆「望唔到」、「同埋拎咗啲嘢落去俾（畀）人」，之後便沒有再在群組發言。林又供稱，他嘗試以同一組密碼解鎖周梓樂的iPhone，但不成功。