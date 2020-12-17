寓所暈倒 搶救句鐘 李偲嫣疑染疫猝逝

新冠肺炎病毒橫行，正義聯盟發起人李偲嫣疑中招病逝。據悉，李偲嫣昨日在寓所暈倒，丈夫報警求助，將她緊急送院，卻搶救不治。有消息指，李偲嫣對新冠肺炎病毒呈初步陽性反應，她兩三天前輕微發燒及氣促，去看醫生但沒即時入院，在家休養，不料忽然離世。



警方昨天中午十二時接獲李偲嫣丈夫謝鋮浚報案，指妻子在八鄉元崗新村寓所暈倒。警方到場，將李偲嫣送入博愛醫院，期間醫護人員曾對其施行心外壓，最終下午一時半不治。



日前發燒氣促 睇醫生無入院



消息指，醫院檢驗發現，李偲嫣對新冠肺炎病毒呈初步陽性反應。謝鋮浚父母接受傳媒訪問指，得知李偲嫣離世的消息，形容她兩三日前輕微發燒及氣促，曾看醫生，未有即時入院，之後在家休養。



李偲嫣WhatsApp帳戶的最後上線時間停在周一（十四日）早上，其facebook最後一則帖文上周六（十二日）發出，內容狠批流亡美國的前立法會議員、前青年新政召集人梁頌恆，譏諷：「美國確實係收容香港逃犯的天堂！真係一件好事！未來就要看這些罪犯的人生會有多精采。」同日，她提及壹傳媒創辦人黎智英，促當局盡快將黎送返內地受審及判刑。



李偲嫣是著名「藍營」支持者，她二○一一年發起「反《爽報》色情資訊行動」，到壹傳媒集團門外抗議，自此涉足公共事務。其後，她表態支持國民教育，以及反同性戀，又聲稱六四解放軍「無亂槍掃射」，並分別在一三年及一四年成立「正義聯盟」及「撐警大聯盟」，並在「佔中運動」期間高調支持警察。一六年，她參選立法會新界東直選但落敗。一八年她被廉署起訴，指其涉在一六年選舉中作出舞弊行為，控方其後不提證供起訴，李獲撤控。



其私生活亦備受公眾關注，她經歷兩段婚姻，育有一子，一七年宣佈與香港專業進修學校國際教育部副總監謝鋮浚再婚。今年六月，一家三口疑因瑣事爭執，兒子涉用相機腳架襲擊繼父，李嘗試勸架亦受傷。



呼吸系統專科醫生梁子超認為，市民感染新冠肺炎後，起初病徵輕微，部份人病情會急速惡化，但要看醫療報告，才可以確定李的死因。