立會議員促推全民檢測 抨當局抗疫不力

多個屋苑接連爆發新冠肺炎疫情，第四波疫情高企不下。多名立法會議員狠批港府抗疫不力，並質疑為何不推行全民檢測。食衞局局長陳肇始回應，若全民檢測但沒有禁足令的配合，市民繼續外出社交，是無法消滅病毒的。



昨天立法會上，新民黨主席葉劉淑儀向陳肇始發炮，斥港府防疫策略失敗，「（病毒）成年都仲喺度擴散」，促港府推行全民檢測。工聯會麥美娟亦加入鞭撻，指現在港府未能做到「疫苗救港」，若不做全民檢測，如何「清零」。民建聯主席李慧琼亦批評港府的抗疫手法，是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，只是回應式，沒有前瞻性，未能杜絕社區中的病毒。



陳肇始回應稱，根據上次全民自願檢測的經驗，找到陽性個案相對少，若實施全民檢測而不配合禁足令，市民繼續外出活動，是消滅不到病毒的。她認為現時強制風險人士檢測，配以利民的自願檢測，更為合適。政府專家顧問許樹昌幫腔，指本港約七百五十萬人，若推全民強檢，關注公眾及企業能否接受社會停頓數星期的影響，又強調並非一次全民檢測就可清除病毒，故建議集中為高危地區及組別做檢測。



港府做法，近期屢受內地專家質疑。國家衞健委高級別專家組成員曾光批評，香港「外防輸入，內防擴散」的措施並沒有落實到位，導致深圳疫情防控壓力較大。內地傳染病專家鍾南山上月底表示，香港當務之急是再做一次全民檢測，以切斷感染源。



苖疫方面，陳表示，港府計劃由私家醫生協助為市民注射，由於部份疫苗須儲存在零下七十度，故需要更多中央統籌安排，不排除設立社區疫苗注射中心，為市民接種。她預計於明年內，大部份市民能免費接種。對於接種疫苖後「出事」的責任問題，陳肇始回應，就算疫苗「出事」，藥廠不需負責，港府正研究負責做法，指「似乎在緊急用途上（免除責任）都喺國際做法」。