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美儲局維持利率不變

2020-12-17 列印
　　美國聯聯儲局公佈議息結果，一如市場預期，維持利率目標在零至零點二五厘，以及維持目前買債速度。

　　美國周三股市下挫，杜指中段報三○一二六點，跌七十三點；納指則報一二六三九點，升四十三點。滙控美國預託證券價格見四十一點七七港元，升零點七七跌；騰訊則見五百六十六點八港元，升六點八港元。紐約期金報每盎司一千八百五十九點九美元，升四點六美元；紐約期油則報每桶四十七點八美元，升零點一八美元。

　　經濟數據方面，美國十一月零售銷售按月下跌百分之一點一，遠差於市場預期的百分之零點三跌幅；核心零售銷售按月亦跌百分之零點九，同樣遜預期。
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