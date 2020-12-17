【廢物利用】8款蛋盒勞作遊戲 激發幼兒創意及加深對事物認知
寓所暈倒 搶救句鐘 李偲嫣疑染疫猝逝
新冠肺炎病毒橫行，正義聯盟發起人李偲嫣疑中招病逝。據悉，李偲嫣昨日在寓所暈倒，丈夫報警求助，將她緊急送院，卻搶救不治。有消息指，李偲嫣對新冠肺炎病毒呈初步陽性反應，她兩三天前輕微發燒及氣促，去看醫生但...
2020-12-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
「嫦娥五號」將返回地球 內蒙中部草原着陸
成功完成月球採樣的中國月球探測器「嫦娥五號」昨早順利完成第二次月球轉移軌道修正，預料今日凌晨在內蒙古中部草原的四子王旗著陸場。直升機分隊昨早亦按計劃抵達著陸場，將於地面搜索車隊合作，務求第一時間接收「...
2020-12-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Google蘋果及三星等均受影響 歐盟立法加強規管科企巨擘
歐盟周二公佈《數碼市場法》和《數碼服務法》的新規草案，旨在加強監管平台內容及確保企業有公平競爭環境。企業若違反規定，或面臨佔其全年全球總收入百分之六至一成的罰款。亞馬遜、蘋果、facebook及Alp...
2020-12-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
大型屋苑連錄減價成交
疫情下，大型屋苑紛錄減價成交，沙田第一城低層，實用面積327方呎，原叫價568萬，減幅近5%，以540萬易手，觀塘麗港城中層，實用面積687方呎，座向北方，原本開價950萬，減至875萬成交。 第一城...
2020-12-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
維持利率接近零息不變 儲局續推量寬 美股偏軟
美國聯儲局在今天凌晨，公佈議息結果前美股觀望，杜指早段微跌45點報30153點，納指亦跌17點報12577。歐洲股市昨晚向好，主要是憧憬聯儲局議息之後，將會提出刺激經濟的寬鬆貨幣政策。港股夜期中段卻偏...
2020-12-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
不勝頹軍難逃魔掌 木仔劈「錫」
曼聯射手卡雲尼大有機會繼續因傷缺陣，小將格連活特不負所託，近三仗正選上陣亦有一球進帳。紅魔今晚英超快車作客錫菲聯，對賽往績佔上風之餘，「木仔」上季更曾射破對方大門，勢領軍高奏凱歌，讓球主客和讓一球「客勝」可取。（Now4K 611、621周五凌晨4:00直播） 格連活特於曼聯各戰線近三場都擔正，對韋斯咸一仗更取得今季英超第一球，即使卡雲尼今晚很可能繼續養傷，但這名十九歲青訓產品仍有力分擔進攻重任。紅魔所有戰線近六次對錫菲聯五勝一和未嘗一敗，上季英超作客對賽，格連活特亦成功破網，今晚可望重演好戲。 上季射破錫菲聯 錫菲聯今季英超依然未開齋，加上本輪前列強最差的負十六得失球差，...
2020-12-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
女性發病率較高 中醫防治生蛇
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
睇好葉巧琳奪《造星III》冠軍 顧定軒10強止步 鐵證冇造馬
全城追睇熱爆的《全民造星III》，本周參賽者進入20強殺入10強最後個人對決，首位被淘汰的參賽者是知名度同人氣同樣高企的顧定軒（Zeno），不過輸畀被喻為「最強對手」的葉巧琳（Mischa ）絕對是雖...
2020-12-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——須隔離者暴增 慎防四圍走播毒
多個屋苑接連爆發新冠肺炎疫情，當局連日向整座大樓或局部樓層發出隔離和強檢令，動輒數以百計居民需要即時撤離，送入隔離營，開始出現「塞車」現象，有被勒令入住檢疫中心的市民，竟在家中等候數天，仍然未能動身。當局必須改善運送安排，如果短期內未能解決，就要動員管控「滯留者」，必要時給予生活所需的援助。 對於有市民反映，在家等候很長時間，才被送入檢疫中心，衞生防護中心回應傳媒查詢時指，近日確診個案驟增，出現不少緊密接觸者，每日超過一百人須送往檢疫，當局已經「盡做」，並呼籲在家等候的市民留意自己情況，若出現嚴重不適，立刻報警求助。即時沒有發生危急狀況，須隔離但未隔離，極不理想，有關居民若...
2020-12-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬場浮世繪——賀銘年終贏谷草第一W
昨晚潘頓強勢贏四W，其他騎師自然相形失色，但賀銘年就在第二場憑「銀河飛馬」搶回一W，而此場頭馬對於他來亦說分外難得，因為這是他今季在谷草的第一場頭馬，終於成功打破悶局！ 馬場浮世繪
2020-12-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6