再多兩廈居民須強檢 明麗樓疑喉管播疫住戶須撤離

屋邨持續爆發新冠肺炎疫情，黃大仙彩雲邨明麗樓33室及34室分別有三戶及兩戶染疫。政府專家顧問袁國勇昨到彩雲邨視察及詢問街坊後，懷疑病毒經喉管傳播。由於明麗樓33及34號單位共用一條糞便喉及通氣喉，全幢大廈的33室及34室住戶須撤離。



本港昨天新增八十二宗新冠肺炎確診個案，三十五宗屬源頭不明。黃大仙彩雲邨明麗樓累計六戶染疫，當中三戶屬33室，分別位於十三樓、十八樓及二十一樓；兩戶屬相鄰的34室，分別位於八樓及九樓；其餘一宗個案則涉及歌舞群組，與以上座向的爆發無關。



或由地渠傳出



政府專家顧問袁國勇表示，彩雲邨已有四十二年歷史，懷疑喉管出現老化，接駁位出現滲漏，以致病毒走出來，又或是帶病毒的空氣經地渠傳入屋。有三名居民分別向其反映，每次沖廁所水，都很快聞到糞便的臭味，而他們都懷疑異味從地渠傳出。袁又指出，有兩戶曾切斷通氣喉，但「封得好好」，暫時仍在調查確實的傳播方式。



同時，沙田乙明邨明恩樓累計四戶有人確診，其中三戶均來自三十二樓同一邊較小號數的單位，樓層或出現環境污染或超級傳播者。該層一至十二號、十四號及十六號單位居民須送檢疫。



鑽石山龍蟠苑龍珊閣再多一戶染疫，累計四戶確診。政府向明恩樓及龍珊閣發強制檢測令。由於當局早前到兩廈派樽，於上周五至昨天曾接受檢測的人士，則毋須再檢。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，中心早前到黃大仙東頭邨貴東樓採取二十九個環境樣本，當中三個對病毒呈陽性，包括來自廁所去水喉管表面及廁所抽氣扇的樣本，但病毒量較低。



就有市民反映，等候很久才被送往檢疫中心，張竹君指近日新增個案十分多，個別確診者有很多緊密接觸者，同事已「盡做」。她指在家等候檢疫的市民若病情嚴重或危急可報警求助。



