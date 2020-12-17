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赴珠海港女 檢測四次方確診

2020-12-17 列印
　　珠海再出現一宗由香港輸入的確診個案。廣東省衞健委公佈，該名二十五歲女患者於本月五日早上，從港珠澳大橋珠海公路口岸入境，直接前往集中隔離地點採樣檢測，當日及翌日的檢測結果都呈陰性。她周一（十四日）下午感到不適，並出現低燒，隨即送院，當日檢測結果仍為陰性。院方翌日經電腦掃描發現她出現炎症，再次檢測結果呈陽性。

　　內地前天共新增十二宗確診病例，均為輸入個案。

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