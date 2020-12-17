﻿蘇黎世×博愛醫院×牽手香港支援弱勢學童 捐贈1,350部電腦助網上上課

疫情影響下，各莘莘學子都需要適應線上教學的新常態。但對一些基層及特殊需要家庭而言，這等轉變卻為他們帶來沉重的負擔，既難以支付購買合適的電腦產品，就連上網都是一大問題。幸好在蘇黎世保險（香港）、博愛醫院及HandsOn牽手香港的努力支援下，推行「網上學習‧電腦捐贈計劃」，送贈1,200部手提電腦、150部平板電腦及1,620張SIM卡予眾多有需要的學童，令他們可以緊隨線上教學步伐，亦於聖誕佳節前夕感受到來自社會的關懷和溫暖。



蘇黎世香港在2019冠狀病毒病疫情期間得悉不少基層及特殊學童家中欠缺電腦，對學習情況構成壓力，於是聯繫長期合作社福機構夥伴博愛醫院及牽手香港，推行電腦捐贈計劃，透過Z蘇黎世基金會共捐出$460萬元，用作購置電腦及SIM卡，送贈予有需要的學生。蘇黎世保險（香港）行政總裁許金桂先生表示：「今次疫情令學生需要轉為線上上課，但其實有很多弱勢學童都面對欠缺電腦產品，甚至無法上網的問題，情況令人痛心。幸好博愛醫院及牽手香港一直協助他們，了解到其急切需求。而蘇黎世一直投入很多資源去扶貧助弱，特別是年輕一代，希望讓他們都得到公平學習機會。非常高興與兩間社福機構秉承共同理念，在計劃上一拍即合，各方迅速動員資源及能力，以應對學生所急。」



許金桂先生續稱，蘇黎世香港除了撥捐$390萬元購置共1,200套最新推出之Lenovo ThinkPad E14 Gen 2手提電腦及SIM卡，供博愛醫院屬下4間中小學、11間兒童、家庭及青少年服務單位的合資格學童，以及基層家庭學生申請；其中$10萬元更支持博愛醫院屬下兒童、家庭及青少年服務的日常營運，讓有需要家庭得到適切援助。



多方面扶助共度疫情



博愛醫院董事局主席簡陳擷霞表示衷心感謝蘇黎世香港及Z蘇黎世基金會的捐贈：「蘇黎世香港一向對博愛醫院非常支持，心繫弱勢社群，而我們也一直關心學童及基層家庭的需要，有見疫情持續反覆，停課安排及家中欠缺電腦的問題對基層家庭及學童構成憂慮，故喜獲蘇黎世香港邀請合作電腦捐贈計劃，以支援他們於停課期間線上學習。當社區得知我們這次的計劃，都感到相當雀躍，並感受到社會的熱心關懷。」簡陳擷霞女士解釋計劃針對小一至中六學生，主要惠及綜援家庭、獲學校書簿全額或半額津貼、成功申領全額或半額車船津貼計劃，或由學校或社工轉介有急切需要支援的學生。博愛醫院和蘇黎世香港同樣希望透過最有效務實的支援，能夠解基層家庭所困、並紓解他們的生活和精神壓力，身心靈都得到扶助。



簡陳擷霞女士並透露博愛醫院因應疫情反覆，會持續向有需要的市民提供協助，包括派發防疫物資、借用電腦等硬件支援；另外，停課期間不少雙職家庭乏人照顧及教導子女，特意提供課託服務，同時亦指導不擅科技的家長及學生運用視像科技學習，停課不停學。為舒緩市民的情緒，博愛醫院的服務單位亦有舉辦禪畫班、音樂班、體操班等予會員參與，並為家庭婦女提供輔導服務，助其紓解壓力。同時希望社會各界如蘇黎世香港般積極參與支援弱勢社群。



另一同獲蘇黎世香港捐助的慈善義工團體牽手香港，其發展及企業合作總監林敏婷稱，他們服務的特殊學校由於資源問題，難以全面幫助學童，幸好獲蘇黎世香港慷慨伸出援手，捐款$70萬元購買150部手提電腦和420張SIM卡轉送予眾多特殊學童，大幅改善他們線上上課的情況，受惠學童無不感到開心。而牽手香港的義工們亦會提供一些網上支援服務如講故事等，與社區互相扶持，一起面對壓力度過疫情。



博愛醫院網址：www.pokoi.org.hk/



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