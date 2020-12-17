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外傭免費檢測今起預約

2020-12-17 列印
　　鑑於本港近日有多宗外傭確診個案，政府將為全港家庭外傭提供一次性免費病毒檢測。由今天起，外傭可在社區檢測中心網站預約，在指定時段到社區檢測中心接受採樣，檢測後兩至三日會透過手機短訊收到結果，計劃直至下月底。衞生防護中心強調外傭如出現病徵，應立即求醫。

　　至於大埔豐年樓外傭宿舍群組，昨天未有新增個案，累計十二人染疫。

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