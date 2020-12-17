  • 2020年12月17日 星期四
  • 14º
  • 73%
熱門： 召妓群組許智峯行蹤國安法疫苗

日報新聞 > 港聞

第四輪抗疫基金料注資60億

2020-12-17 列印
　　政府即將推出第四輪防疫抗疫基金，有報道指，當局將向立法會財委會申請向基金注資五十至六十億元，集中支援受防疫規定影響的行業，料最快今日提交文件交代。財委會已預留下周一共四個小時審議撥款。

　　另外，經民聯昨就基金提出建議，要求政府對受影響行業提供更精準支援，包括電影院、食肆、體育所等，亦希望政府適度加大資助額，同時促請政府向每名失業人士提供每月八千元援助。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd