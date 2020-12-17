  • 2020年12月17日 星期四
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國泰上月載客量按年挫98%

2020-12-17 列印
　　國泰航空公佈，十一月載客約三萬七千八百人次，按年大減逾九成八；今年首十一個月，國泰航空及國泰港龍航空的載運乘客人次按年跌近八成六。國泰表示，客運業務並無實質改善的跡象，平均每天僅接載一千二百六十一名乘客，按照本月的運力，今年下半年的平均運力為疫情前水平的百分之八點四，預期下半年的虧損，將大幅高於上半年虧損的九十八億六千五百萬元。

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